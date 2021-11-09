Белорусов предложили лишать имущества и гражданства за призывы к санкциям против страны

Жителей Белоруссии необходимо лишать гражданства и имущества за призывы к санкциям против страны. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей нацсобрания республики Олег Белоконев.

Ранее нижняя палата парламента Белоруссии приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания на призывы к санкциям против республики. Согласно документу, за нарушение закона будут лишать свободы на срок до 12 лет.

«Я не думаю, что это достаточно много, поскольку ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик», — оценил инициативу Белоконев в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что кроме тюремного заключения призывающих к санкциям должна ждать конфискация имущества в пользу государства. Такая мера позволила бы хоть частично возместить ущерб от ограничительных мер. Но, по словам председателя комиссии, нарушителей закона стоит еще лишать гражданства.

После принятия законопроекта нижней палатой парламента его должен одобрить Совет Республики. Затем документ передают на подпись президенту Белоруссии.