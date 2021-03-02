Белорусов предложили наказывать за зарплаты «в конверте»

Административную ответственность предложили ввести в Белоруссии для тех, кто получает зарплату «в конверте». Об этом сообщил глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.

«На данном этапе — да», — ответил глава КГК на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность введения административной ответственности за зарплаты «в конвертах». Интервью Герасимов давал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава комитета не исключил, что в стране может появиться и механизм освобождения от ответственности людей, которые сами сообщат о зарплате «в конверте». При этом он подчеркнул, что пока это является просто инициативой. Ведомство еще не занималось проработкой этой идеи.

Ранее Герасимов выступил с докладом перед президентом республики Александром Лукашенко. Президент предложил ввести ответственность для населения, получающего зарплаты «в конвертах». По словам лидера Белоруссии, необходимо пресечь подобные выплаты и поставить всех в равные условия. Если сотрудники перестанут брать деньги «в конвертах», то и работодатели перейдут на «белую» зарплату. Какое именно наказание следует ввести за нарушение, Лукашенко не озвучил.