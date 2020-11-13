Белорусов предложили лишать гражданства за причинение вреда интересам страны

Белорусские депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в закон о гражданстве. Документ предлагает лишать гражданства республики за терроризм, экстремизм и нанесение вреда интересам страны.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — приводит БелТА слова члена комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Марии Василевич.

Поправки сузят круг лиц, которые смогут восстановить гражданство Белоруссии, и сократят срок проживания в республике иностранцев до подачи заявления на получение гражданства.

По словам Василевич, законопроект разработали для решения общенациональных задач: улучшить демографический и экономический потенциал и укрепить внутреннюю безопасность и стабильность общественной и политической систем.