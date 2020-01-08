Белорусам упростили получение «шенгена»

«Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии», — говорится в сообщении ведомства.

С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны ЕС — глава МИД Хорватии Давор Божинович и Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. С момента как стороны выполнят внутренние процедуры и сообщат об этом друг другу пойдет отсчет вступления соглашений в силу (первый день второго месяца).

В Белоруссии соглашения должно будет ратифицировать Нацсобрание республики, а в ЕС — Европарламент. Документы подписали в Брюсселе