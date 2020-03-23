Белоруса уволили после селфи с Порошенко
Об этом он рассказал региональному подразделению «Радио Свобода».
Алексей Кириенко из Могилева был сотрудником частной компании. Он осуществлял информационное сопровождение местных управлений органов власти, в том числе КГБ и минской фирмы «ЮрСпэктар». Именно из последней организации ему позвонили, чтобы сообщить об увольнении.
Кириенко рассказал, что причиной стало селфи с Порошенко. Мужчина сделал фото в декабре прошлого года — во время молодежного форума Европейской народной партии в Киеве.
Директор сказал, что (в «ЮрСпэктар» — прим. ред.) отказываются дальше со мной сотрудничать. Потому что человек, занимающийся политикой, не должен обслуживать государственные органы. Хотя в самих госорганах, когда узнали о будущем моем увольнении, были недовольныАлексей Кириенко.
Кириенко подчеркнул, что уже долгое время занимается политикой, но до этого ему ни разу не предъявляли претензий по этому поводу.
Мужчина отметил, что увольнение в результате прошло по согласию обеих сторон. Ему предложили перевестись в другой отдел, но он отказался и предпочел уйти со своей должности.