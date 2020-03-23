Белоруса уволили после селфи с Порошенко

Белоруса уволили после того, как он опубликовал селфи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Алексей Кириенко занимался информационным обеспечением госструктур.

Об этом он рассказал региональному подразделению «Радио Свобода».

Алексей Кириенко из Могилева был сотрудником частной компании. Он осуществлял информационное сопровождение местных управлений органов власти, в том числе КГБ и минской фирмы «ЮрСпэктар». Именно из последней организации ему позвонили, чтобы сообщить об увольнении.

Кириенко рассказал, что причиной стало селфи с Порошенко. Мужчина сделал фото в декабре прошлого года — во время молодежного форума Европейской народной партии в Киеве.

Директор сказал, что (в «ЮрСпэктар» — прим. ред.) отказываются дальше со мной сотрудничать. Потому что человек, занимающийся политикой, не должен обслуживать государственные органы. Хотя в самих госорганах, когда узнали о будущем моем увольнении, были недовольны Алексей Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что уже долгое время занимается политикой, но до этого ему ни разу не предъявляли претензий по этому поводу.

Мужчина отметил, что увольнение в результате прошло по согласию обеих сторон. Ему предложили перевестись в другой отдел, но он отказался и предпочел уйти со своей должности.