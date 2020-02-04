Белорус пришел в клуб с ружьем после отказа включить «Седую ночь»

Сельчанину на дискотеке в Брестской области Белоруссии отказались поставить песню «Седая ночь» второй раз. Он ушел и вернулся с заряженным охотничьим ружьем, которым угрожал сотрудникам местного дома культуры.

Посетитель изначально был пьяным. Он потребовал поставить песню «Седая ночь».

«Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры», — указано на официальном сайте МВД Белоруссии.

По данным полиции, расстроенный поклонник Юрия Шатунова вернулся с заряженным охотничьим ружьем и начал угрожать заведующему. Сын последнего схватил дуло оружия и отвел его в сторону. Дальше с буйным разбиралась милиция.

Сейчас белорус находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура завела дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия. Сельчанин ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности.