Мир 12 января 2023, 10:56 Белому дому посоветовали создать Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Зеленского TAC: ученый Бэндоу предложил США создать Центр противодействия дезинформации по Украине Unsplash

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Старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу посоветовал правительству США не верить президенту Владимиру Зеленскому на слово и создать Центр противодействия дезинформации по Украине. Он написал об этом на сайте The American Conservative.

«США пора создать собственный Центр противодействия дезинформации, ориентированный на Украину», — предложил он.

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Ученый заявил, что киевский режим требует от США слишком многого — претендует не только на американскую казну и арсенал, но и на полное одобрение, пристрастное отношение во всем. Однако Белый дом руководствуется своими национальными интересами, и это возмутило Украину. Местный Центр противодействия дезинформации внес несогласных американских политиков и общественных деятелей в черный список, Даг Бэндоу предложил создать в Штатах такую же организацию.

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Он призвал не доверять Владимиру Зеленскому и сказал, что он «менее чист, чем снегопад». Украина, по словам Дага Бэндоу, никогда не была демократическим государством. Переворот 2014 года прошел на улице, силовыми методами, хотя его и приветствовали на Западе. На Украине процветала коррупция, а президент преследовал своего предшественника Петра Порошенко так же, как бывший президент Виктор Янукович извечную соперницу Юлию Тимошенко.

Ученый обратил внимание на то, что в случае с падением ракеты в Польше президент Украины солгал мировой общественности, обвинил Россию и попытался втянуть НАТО в конфликт с ней. Даг Бэндоу посоветовал США и НАТО не доверять киевскому режиму и проверять все, что он декламирует.