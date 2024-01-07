Мир 07 января 2024, 20:46 Белому дому посоветовали сформировать стратегию по Украине Спикер Джонсон призвал Белый дом к четкой стратегии по Украине Piqsels

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У Белого дома нет стратегии по конфликту на Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

«Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?» — задался вопросами он.

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Джонсон напомнил о государственном долге США, который составил 34 триллиона долларов, поэтому финансирование Киева является очень «серьезным вопросом».

По словам спикера, он отправлял в администрацию президента Джо Байдена письменный запрос о стратегии Вашингтона, однако никакой реакции на него так и не поступило. Без ответов одобрить дальнейшее выделение средств Украине очень трудно, резюмировал Джонсон.

В конце декабря США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере 250 миллионов долларов. При этом в Белом доме предупредили, что у средства на поддержку Украины практически закончились.