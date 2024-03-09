Мир 09 марта 2024, 18:56 Белому дому посоветовали наладить отношения с Россией Американский офицер Дэвис порекомендовал США нормализовать отношения с Россией Unsplash

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Руководству США следует урегулировать отношения с Россией, чтобы избежать рисков начала глобального конфликта. Об этом заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале.

Он назвал поддержание отношений с Россией частью интересов Соединенных Штатов, а стремление элит США к конфликту — «полным безумием».

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«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», — подчеркнул Дэвис.

Офицер добавил, что не понимает, почему поддержка ВСУ так волнует американское руководство. По мнению эксперта, дополнительное финансирование не поможет Украине победить.

Ранее обозреватель журнала American Conservative Дэниел Депетрис исключил возможность прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией. По его словам, Франция, Германия, США и Великобритания не вступятся за Украину, чтобы не рисковать собственной безопасностью. Несмотря на это, украинское руководство рассматривает вступление в НАТО как приоритет своей внешней политики.