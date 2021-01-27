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    27 января 2021, 17:55

    Белкам в Британии будут давать противозачаточные, чтобы не плодились

    Нина Петлинова

    Для контроля популяции серых белок на территории Великобритании животным начнут давать оральные контрацептивы. Проект уже поддержало правительство страны.

    Об этом сообщило "Би-би-си». Агентство уточнило, что серых белок завезли в Великобританию из США. Ежегодный ущерб, который белки и другие инвазивные виды наносят лесам страны, составляет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (почти 187 миллиардов рублей).

    Контрацептивы разместят в кормушках, которые установят так, чтобы получить к ним доступ могли только белки. Чтобы животные съели лекарство, его добавят в пасту из фундука.

    «Мы надеемся, что научные достижения безопасно помогут нашей природе процветать, в том числе при помощи гуманного контроля над инвазивными видами», — процитировало агентство сообщение министерства окружающей среды, продовольствия и сельских районов.

    Планируется, что использование оральных контрацептивов позволит сократить популяцию грызунов почти на 90%.

    Серые белки появились в Великобритании в конце XIX века — их завезли из Северной Америки. Животные стремительно размножались, и сейчас их количество достигло почти трех миллионов особей. Белки наносят лесному массиву страны серьезный ущерб: они сдирают с молодых деревьев кору. Сильнее всего от животных страдают молодые дубы — деревья, которые очень важны в жизни других видом животных.

    Кроме того, серые белки практически полностью вытеснили рыжих белок, которые всегда обитали на территории Великобритании.