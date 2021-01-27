Белкам в Британии будут давать противозачаточные, чтобы не плодились

Для контроля популяции серых белок на территории Великобритании животным начнут давать оральные контрацептивы. Проект уже поддержало правительство страны.

Об этом сообщило "Би-би-си». Агентство уточнило, что серых белок завезли в Великобританию из США. Ежегодный ущерб, который белки и другие инвазивные виды наносят лесам страны, составляет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (почти 187 миллиардов рублей).

Контрацептивы разместят в кормушках, которые установят так, чтобы получить к ним доступ могли только белки. Чтобы животные съели лекарство, его добавят в пасту из фундука.

«Мы надеемся, что научные достижения безопасно помогут нашей природе процветать, в том числе при помощи гуманного контроля над инвазивными видами», — процитировало агентство сообщение министерства окружающей среды, продовольствия и сельских районов.

Планируется, что использование оральных контрацептивов позволит сократить популяцию грызунов почти на 90%.

Серые белки появились в Великобритании в конце XIX века — их завезли из Северной Америки. Животные стремительно размножались, и сейчас их количество достигло почти трех миллионов особей. Белки наносят лесному массиву страны серьезный ущерб: они сдирают с молодых деревьев кору. Сильнее всего от животных страдают молодые дубы — деревья, которые очень важны в жизни других видом животных.

Кроме того, серые белки практически полностью вытеснили рыжих белок, которые всегда обитали на территории Великобритании.