Белград расстроен, что не может себе позволить С-400

Об этом Лазански заявил в преддверии визита в Сочи президента страны Александра Вучича.

«Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?» — сказал Лазански.

Лазански напомнил, что Сербия купила у России ПЗРК «Панцирь», доставка которого ожидается в конце текущего или в начале будущего года, сообщил портал «Ура.ру».