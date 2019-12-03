Белград расстроен, что не может себе позволить С-400
Посол Сербии в РФ Мирослав Лазански рассказал, Белград заинтересован в покупке российских ЗРК С-400, но выразил неуверенность, получится ли найти на это деньги, сообщил «Интерфакс».
Об этом Лазански заявил в преддверии визита в Сочи президента страны Александра Вучича.
«Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?» — сказал Лазански.
Лазански напомнил, что Сербия купила у России ПЗРК «Панцирь», доставка которого ожидается в конце текущего или в начале будущего года, сообщил портал «Ура.ру».