Мир 03 июня 2023, 17:02 Белгородскую область атаковали оружием из США, Польши, Чехии и Бельгии Washington Post: у атаковавших Белгородскую область были оружие и техника из США и ЕС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/ / Telegram

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При атаках Белгородской области на прошлой неделе использовались транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые не пожелали называть своих имен.

Машины MRAP были предоставлены Соединенными Штатами, а еще одна — прибыла из Польши, писали журналисты. Издание сообщило, что у террористов были винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии и минимум один противотанковый комплекс АТ-4 — его используют вооруженные силы США и западных стран.

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«Использование оружия НАТО для нападения на Россию вызывает сомнения в контроле Киева», — озаглавило статью СМИ.

Операция на прошлой неделе проходила на фоне всеобщих ожиданий украинского контрнаступления, писала Washington Post. Последовало увеличение числа других атак на территорию России, включая атаки беспилотников на Москву и сильные обстрелы Белгородской области.

Однако контрнаступление, которое анонсировала Украина, пока не началось. Президент Владимир Зеленский постоянно находил отговорки для старта операции. В последнем интервью американской газете Wall Street Journal украинский лидер все же сказал, что его армия готова, но снова попросил у Запада новое вооружение.