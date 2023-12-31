Мир 31 декабря 2023, 04:40 Бельгию, США и Британию назвали соучастниками украинских терактов Небензя: США, Британия и Бельгия являются соучастниками преступлений Украины Pixabay

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США, Великобритания и Бельгия являются соучастниками преступлений Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за удара ВСУ по Белгороду.

«Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений», — сказал он.

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Также Небензя заявил, что атаки по Белгороду были заранее спланированным терактом против мирного населения. По его словам, организаторы случившегося понесут наказание. Дипломата удивило молчание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша насчет обстрела мирных жителей украинскими боевиками.

В то же время украинское агентство УНИАН поглумилось над случившимся в Белгороде. Оно опубликовало ролик об атаках в российском городе, который сопровождался заставкой из «Квартала 95». Публикация не понравилась аудитории, люди поставили 6,5 тысячи дизлайков под постом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки ВСУ на город погиб 21 человек. Трое из жертв — несовершеннолетние. Еще 110 человек получили ранения.