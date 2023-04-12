Мир 12 апреля 2023, 03:29 Бельгийский журналист дал негативный прогноз ВСУ после посещения Артемовска Журналист Хумин: взятие ВС России Артемовска остается всего лишь вопросом времени РИА «Новости»

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Бельгийский журналист Ян Хумин в статье для Bild заявил, что украинские военные не понимают, для чего они ведут боевые действия в Артемовске. Репортер побывал в городе и сделал неутешительный прогноз для ВСУ.

Он отметил, что Артемовск соединяют с подконтрольной Украине территорией только две дороги. В самом городе российские военные продвигаются вперед «улица за улицей».

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«Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.). <…> Многие [украинские военные] задаются вопросом: зачем они сражаются в Бахмуте», — сообщил Хумин.

Журналист добавил, что в городе ему не удалось встретить позитивной энергии. Настроение украинских военных в основном «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

«Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут», — подытожил бельгиец.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск. Исполняющий обязанности главы республики отметил, что активные действия сейчас разворачиваются в районе железной дороги.