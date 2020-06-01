Бельгийский принц заразился коронавирусом

Уточняется, что 28-летний Иоахим приходится племянником властвующему королю Бельгии Филиппу. Он отдыхал в Испании в конце мая и принял участие в вечеринке, на которой было 26 человек.

Нарушителям грозит штраф, поскольку испанские власти пока разрешили проводить массовые мероприятия численностью до 15 человек. Всех участников вечеринки отправили на карантин, а принца изолировали.