    01 июня 2020, 17:42

    Бельгийский принц заразился коронавирусом

    Артур Блянихов

    Медики диагностировали у бельгийского принца Иоахима COVID-19. Он заразился коронавирусом на отдыхе в Испании, передает «Царьград».

    Уточняется, что 28-летний Иоахим приходится племянником властвующему королю Бельгии Филиппу. Он отдыхал в Испании в конце мая и принял участие в вечеринке, на которой было 26 человек.

    Нарушителям грозит штраф, поскольку испанские власти пока разрешили проводить массовые мероприятия численностью до 15 человек. Всех участников вечеринки отправили на карантин, а принца изолировали.