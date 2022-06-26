Бельгийский премьер предупредил ЕС об «эффекте домино» из-за проблем с газом

Евросоюз может столкнуться с «эффектом домино», если у Германии появятся проблемы в связи с дефицитом газа. Об этом предупредил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», — привел слова бельгийского премьера немецкий телеканал N-TV.

Политик напомнил, что Германия признала возможность сокращения части своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами. При этом она стала первой страной ЕС, заявившей об этом. Все остальные страны Евросоюза могут столкнуться в итоге с «эффектом домино».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал уменьшить потребление газа на всей территории страны. Он пояснил, что нехватка голубого топлива может обернуться приостановкой всех рыночных процессов. Такой сценарий приведет к полному закрытию ряда отраслей промышленности.

Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас 12 из 27 стран Евросоюза полностью или частично отключены от российского газа.