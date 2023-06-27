Мир 27 июня 2023, 23:42 Бельгийский премьер пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь» Премьер Бельгии де Кроо: Украина вступит в НАТО «когда-нибудь» Unsplash

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Украина сможет вступить в НАТО «когда-нибудь». Об этом сообщил премьер Бельгии Александер де Кроо во время встречи ряда лидеров альянса в Гааге. Мероприятие было посвящено подготовке к саммиту в Вильнюсе 11–12 июля, передало РИА «Новости».

По словам бельгийского премьера, ключевой вопрос состоит в действиях украинских союзников, пока они находятся «в ожидании».

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Сейчас эти страны готовы оказывать политическую поддержку для продолжения обсуждения присоединения Киева к блоку, а также предоставлять необходимые гарантии безопасности для Украины.

Ранее в газете The New York Times сообщили, что западные страны стали оказывать давление на Вашингтон в вопросе принятия Киева в альянс. Белый дом опасается последствий такого сценария, поэтому может предложить украинской стороне ограниченный вид сотрудничества с НАТО, например, как у Израиля. Подобный формат сильно отличается от того, что требует президент Украины Владимир Зеленский.