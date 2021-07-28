Бельгийский полицейский избежал тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка

Бельгийский полицейский получил год тюрьмы условно и штраф в 400 евро за убийство двухлетней Мавды Шаври. Семья ребенка не согласилась с приговором и потребовала посадить виновника на 10-15 лет. Об этом рассказало РИА ФАН.

Выяснилось, что убийство произошло в 2018 году. Девочка ехала вместе с другими беженцами в сторону Великобритании. Бельгийские полицейские остановили фургон и потребовали водителя открыть кузов для досмотра. Мужчина не подчинился и попытался скрыться, правоохранители пустились за ним в погоню, сообщило ИА Nation News.

По версии полицейских, мужчина совершал опасные маневры, из-за чего они и открыли стрельбу. Одна из пуль попала в ребенка, девочка погибла на месте.

Три года спустя суд согласился с непредумышленным убийством, однако семья убитой намерена оспаривать такое решение. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель встретился с родителями и заверил в проведении объективного следствия.