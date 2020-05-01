Бельгийский министр показал абсолютное неумение надевать маску. Видео

Посещение мастерской, где волонтеры шьют бесплатные маски, закончилось для министра юстиции Бельгии Коэна Гинса конфузом. Он попробовал надеть на себя маску, которую ему предложили, но сделал это очень неуклюже. Весь процесс сняли на видео.

На кадрах видно, как сначала чиновник положил маску себе на голову и начал тянуть петли к ушам. Когда ничего не вышло, он закрыл маской глаза и таким образом смог зафиксировать петли на ушах и начал спускать маску на рот.

По данным агентства HLN, в швейной мастерской, где оконфузился министр, работают 10 человек. Они уже изготовили 35 тысяч масок, которые раздают бесплатно. Средства на материалы они собирают через пожертвования на своем сайте.

Сами маски оснащены фильтром, который защищает человека от шанса вдохнуть опасный возбудитель. По итогам посещения мастерской министр Гинс сообщил, что с понедельника в Бельгии вводится обязательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта. Это станет одним из обязательных условий смягчения введенного в стране карантина.