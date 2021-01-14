Бельгийский король оказался в эпицентре беспорядков в Брюсселе. Видео

Машина короля Бельгии Филиппа оказалась в центре беспорядков, вспыхнувших в центре Брюсселя. Автомобиль с цифрой 1 на номерном знаке направлялся в резиденцию, когда оказался в зоне акции протеста.

Активисты забрасывали полицейских камнями, громили и поджигали окружающие магазины. Водитель короля с помощью полицейских быстро вывел машину на соседнюю улицу. Никто в кортеже монарха не пострадал, сообщил портал HLN.

Протесты спровоцировала смерть 23-летнего выходца из Сьерра-Леоне Ибрагима Барри. На прошлой неделе его задержали в ходе полицейской проверки — Барри находился в группе людей, не соблюдавших меры против коронавируса. Молодой человек попытался сбежать от полицейских. В участке он потерял сознание и умер. Обстоятельства смерти пока не выяснены.

13 января более 400 человек вышли протестовать в центр Брюсселя. Полицейских они называли убийцами. В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более ста человек.