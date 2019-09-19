Бельгийский истребитель разбился во Франции

Истребитель F-16 ВВС Бельгии рухнул во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан. Эту информацию подтвердили представители бельгийских военно-воздушных сил.

«Один из наших F-16 разбился около коммуны Лорьян во Франции», — сказано в сообщении ведомства в Тwittеr.

Известно, что оба пилота успели катапультроваться.

Как уточнило французское издание Le telegramme, они живы. Однако один из них зацепился и повис на проводах ЛЭП.

Другое местное издание Ouest France написало, что место крушения лайнера оцепили. Вокруг этой территории кружат самолеты и вертолеты. Журналисты Le telegramme отметили, что во время падения лайнер задел крылом крышу сарая местного жителя. В результате этого возник пожар. Постройка сгорела.

На борту F-16 не было оружия. Об этом сообщили власти департамента Морбиан, где произошло ЧП.