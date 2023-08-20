Мир 20 августа 2023, 14:33 Бельгийский город охватили беспорядки из-за убийства полицейским водителя Le Soir: в Бельгии произошли беспорядки после убийства полицейскими водителя Википедия

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Беспорядки и столкновения с правоохранителями начались в городе Упей в Бельгии. Причиной выступлений на улицах стала гибель мужчины от рук полицейского, сообщила местная газета Le Soir.

По данным издания, толпа протестующих поджигала баки с мусором, перекрывала дорогу и провоцировала столкновения с сотрудниками полиции. Городские власти на фоне происходящего запретили собираться на улицах в группы более четырех человек.

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Мужчине, чья гибель стала причиной протестов в городе, было 30 лет. Он скончался 18 августа. По предварительным данным, полицейские пытались остановить его, когда управлял квадроциклом.

Водитель отказался выполнять это требование, продолжил движение и сбил одного из правоохранителей. Тогда другой страж порядка выстрелил в мужчину — тот скончался примерно через 30 минут после ранения.