13 мая 2023, 00:31
Бельгийские активы в России предложили направить на восстановление Донбасса
Депутат Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России для помощи Донбассу
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса. По мнению парламентария, это станет ответом на решение Бельгии предоставить Украине помощь из замороженных активов России, сообщило РИА «Новости».
Бельгия в пятницу, 12 мая, согласовала новый пакет помощи Украине общим объемом 92 миллиона евро. Он будет оплачен за счет доходов, полученных от использования замороженных в стране активов российских инвесторов.
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«Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса — это будет единственно правильное использование западных денег», — сказал в ответ на это Каргинов.
Депутат назвал решение Бельгии международным преступлением. По его мнению, страна продемонстрировала, что Запад — «большой бандит».
«Позабыв все нормы международного права, Бельгия выбила себе „почетное“ место в числе вредителей России, активно услуживая американским хозяевам. Теперь ее воровство надолго останется в нашей памяти», — заключил депутат.
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал решение Бельгии направить Украине денежные средства заблокированных активов России аморальным последствием незаконных санкций. Незаконность санкционных ограничений провоцирует аморальные последствия, посчитал политик.
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