Бельгийская прокуратура разрешила выдать Испании экс-президента Каталонии
Прокуратура Бельгии ответила согласием на требование властей Испании выдать бывшего президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщило РИА «Новости».
Сайт «Мир 24» отметил, что Пучдемона преследовали в Испании за подстрекательство к бунту и растрату государственных средств.
Несмотря на согласие прокуратуры, брюссельский суд не принял окончательное решение и перенес дело об экстрадиции экс-президента на неопределенную дату до 16 декабря. Защита Карлеса Пучдемона планирует оспорить решение прокуратуры.
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Ранее 18 октября политик добровольно сдался властям в прокуратуре Бельгии после того, как Испания выдала ордер на его арест. Его отставили на свободе и не обязали вносить залог. Сам Пучдемон выступил против своей экстрадиции в Испанию.