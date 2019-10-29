  • Бельгийская прокуратура разрешила выдать Испании экс-президента Каталонии

    29 октября 2019, 14:39

    Ольга Ситникова

    Прокуратура Бельгии ответила согласием на требование властей Испании выдать бывшего президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщило РИА «Новости».

    Сайт «Мир 24» отметил, что Пучдемона преследовали в Испании за подстрекательство к бунту и растрату государственных средств.

    Несмотря на согласие прокуратуры, брюссельский суд не принял окончательное решение и перенес дело об экстрадиции экс-президента на неопределенную дату до 16 декабря. Защита Карлеса Пучдемона планирует оспорить решение прокуратуры.

    Бывшего главу Каталонии оставили на свободе

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    Ранее 18 октября политик добровольно сдался властям в прокуратуре Бельгии после того, как Испания выдала ордер на его арест. Его отставили на свободе и не обязали вносить залог. Сам Пучдемон выступил против своей экстрадиции в Испанию.