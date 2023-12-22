22 декабря 2023, 05:25
Бельгийку раздавило 20-метровой новогодней елкой
Жительница Бельгии погибла от падения новогодней елки на ярмарке
Жительница Бельгии погибла после падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия. Об этом сообщил телеканал RTL.
«Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», — рассказал мэр города Марник де Мелеместер.
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По его словам, дерево рухнуло на землю из-за сильного порывы ветра. После этого новогоднюю ярмарку закрыли.
Сейчас ведется расследование, новой информации пока нет.
Ранее промышленный альпинист в костюме Деда Мороза погиб на празднике в Челябинске. Жильцы дома устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься мужчина в костюме зимнего волшебника. ситуация вышла из-под контроля. Альпинист сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки.
Аналогичный случай с падением произошел в Москве в мае этого года. П ромышленный альпинист сорвался с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек, что и спасло ему жизнь.
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