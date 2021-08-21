Бельгийке запретили посещать зоопарк за роман с шимпанзе

Руководство зоопарка Антверпена ввело официальный запрет на посещение зверинца местной жительнице Ади Тиммерманс, которая объявила, что у нее роман с шимпанзе. Как сообщила газета Independent, женщина приходила в зоопарк четыре года подряд и постоянно посылала животному воздушные поцелуи. Животное повторяло все ее жесты.

Работники зоопарка пытались объяснить посетительнице, что когда животное слишком сосредоточено на людях, у него пропадает интерес к своему виду, с которым у самца могут начаться отношения.

«Без зрителей в зоопарке он проводит 15 часов в своей группе каждый день. Мы просто хотим, чтобы у него появился шанс на настоящие отношения», — пояснили представители зверинца.

Они отметили, что шимпанзе за частый контакт с людьми могли исключить из стаи.

Ади Тиммерманс заявила, что кроме шимпанзе у нее никого нет, поэтому запрет она считает несправедливым.

«Я люблю это животное, а он любит меня. У нас роман», — заявила женщина. Она подчеркнула, что ее возмущает ситуация, когда другие посетители зоопарка могут любоваться ее шимпанзе, а она нет.