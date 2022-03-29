Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата «за шпионаж»

Бельгия решила выслать 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Об этом сообщил местный телеканал RTBF.

Никаких подробностей канал не привел. При этом местное агентство Belga со ссылкой на заявление главы МИД Королевства Софи Вильмес сообщило, что дипломатические каналы между странами остаются открытыми, написала Lenta.ru.

Ранее решение выслать дипломатов РФ приняли в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии. МИД РФ принял аналогичные ответные меры. Накануне о высылке пятерых российских дипломатов объявило Министерство иностранных дел Северной Македонии.

МИД Нидерландов также заявил о решении выслать 17 российских дипломатов. При этом в ведомстве сотрудников дипмиссии РФ назвали «офицерами разведки». В МИД Чехии объявили, что тоже вышлют одного российского дипломата. Также о намерении выслать четырех дипломатов РФ объявила Ирландия, сообщил «Коммерсант».