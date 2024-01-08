08 января 2024, 01:32
Бельгия выдвинет Рейндерса на пост генсека Совета Европы
Le Soir: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы
Бельгия предложит на пост генерального секретаря Совета Европы кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.
Власти страны объявят о своем решении до 10 января, уточнило издание. Сами выборы пройдут в июне 2024 года. Генсек СЕ избирается на пять лет.
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Рейндерс является единственным кандидатом от Брюсселя. Для него это будет вторая попытка баллотироваться на должность генсека СЕ. В 2019 году он проиграл, победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
По информации издания, ранее Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент, чтобы продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Планы пришлось скорректировать, когда это поручили нынешнему главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился к странам Евросоюза, указав на их политические просчеты. Он отметил высокую инфляцию, отсутствие экономического роста, пособия для «праздно шатающихся» украинских беженцев и энергетический кризис в ЕС.
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