Мир 08 января 2024, 01:32 Бельгия выдвинет Рейндерса на пост генсека Совета Европы Le Soir: Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы РИА «Новости»

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Бельгия предложит на пост генерального секретаря Совета Европы кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

Власти страны объявят о своем решении до 10 января, уточнило издание. Сами выборы пройдут в июне 2024 года. Генсек СЕ избирается на пять лет.

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Рейндерс является единственным кандидатом от Брюсселя. Для него это будет вторая попытка баллотироваться на должность генсека СЕ. В 2019 году он проиграл, победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

По информации издания, ранее Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент, чтобы продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Планы пришлось скорректировать, когда это поручили нынешнему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился к странам Евросоюза, указав на их политические просчеты. Он отметил высокую инфляцию, отсутствие экономического роста, пособия для «праздно шатающихся» украинских беженцев и энергетический кризис в ЕС.