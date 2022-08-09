Бельгия столкнулась с самым засушливым июлем за 137 лет

В июле в Бельгии выпало менее 8% от месячной нормы осадков. Специалисты Королевского метеорологического института объявил о самой тяжелой засухе с 1885 года, то есть за минувшие 137 лет.

Уровень осадков в июле составил 5,4 миллиметра. Хотя в среднем в середине лета в Бельгии выпадает 76,9 миллиметра.

Гидрологи страны бьют тревогу, так как засуха привела к значительному обмелению многих водных артерий страны.

Газета Le Soir выразила озабоченность, что засуха может серьезно подорвать производство молока и молочной продукции. Фермеры столкнулись с сокращением кормовой базы для коров на 20%.

Жаркое лето вызвало в Европе проблемы с экологией и судоходством. Реки, озера и водохранилища пересохли не только в Бельгии, но и в Италии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Франции.

Исток Темзы в Великобритании сместился на восемь километров вниз по течению. Опустело водохранилище Вудхед и у Яксли в Питерборо. Британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис предложил ограничить использование воды в быту, и в некоторых районах запретили наполнять бассейны, мыть машины и поливать сады из шланга.