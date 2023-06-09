Мир 09 июня 2023, 12:55 Бельгия продолжит поставки оружия Украине после его использования в Белгородской области МО Бельгии: мы продолжим поставлять оружие Украине, несмотря на вопросы по его применению Unsplash

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Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину, несмотря на использование бельгийских штурмовых винтовок диверсантами, атаковавшими Белгородскую область. Об этом заявила министр обороны европейской страны Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.

По ее словам, 5 июня Бельгия направила Украине запрос, касающийся использования оружия на территории Белгородской области.

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«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — процитировал Дедондер RT.

Министр добавила, что на 15 июня запланирована контактная группа по Украине. Если до этого момента ответ из Киева не поступит, она поговорит с украинским коллегой Алексеем Резниковым, заверила глава Минобороны Бельгии.

К каждой партии поставляемого оружия прикладывают документ, в котором разъясняют, что его можно применять только при обороне украинской территории, заключила Дедондер.

Ранее МИД России вызвал посла Бельгии из-за использования оружия из европейской страны в Белгородской области. Ведомство выразило дипломату решительный протест.