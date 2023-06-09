09 июня 2023, 12:55
Бельгия продолжит поставки оружия Украине после его использования в Белгородской области
МО Бельгии: мы продолжим поставлять оружие Украине, несмотря на вопросы по его применению
Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину, несмотря на использование бельгийских штурмовых винтовок диверсантами, атаковавшими Белгородскую область. Об этом заявила министр обороны европейской страны Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.
По ее словам, 5 июня Бельгия направила Украине запрос, касающийся использования оружия на территории Белгородской области.
Реклама
«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — процитировал Дедондер RT.
Министр добавила, что на 15 июня запланирована контактная группа по Украине. Если до этого момента ответ из Киева не поступит, она поговорит с украинским коллегой Алексеем Резниковым, заверила глава Минобороны Бельгии.
К каждой партии поставляемого оружия прикладывают документ, в котором разъясняют, что его можно применять только при обороне украинской территории, заключила Дедондер.
Ранее МИД России вызвал посла Бельгии из-за использования оружия из европейской страны в Белгородской области. Ведомство выразило дипломату решительный протест.
Бельгия
Оружие
Украина
Реклама
Реклама