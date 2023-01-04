04 января 2023, 17:34
Бельгия признала отсутствие влияния санкций Запада на жизнь россиян
RTBF: после ужесточения западных санкций жизнь россиян не поменялась
Санкции, введенные против России, не вынудили граждан страны выйти на улицы с протестами. Повседневная жизнь россиян после ужесточения ограничений со стороны Запада не изменилась. Такими выводами поделился корреспондент телерадиокомпании RTBF в Москве Луи Портал.
Он напомнил, что европейские бренды, которые ушли с российского рынка, по большей части успешно и оперативно заменили. Речь идет о производителях косметики, одежды и продуктов питания.
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«Российские, турецкие или китайские компании поспешили занять высвободившиеся места в торговых центрах», — объяснил Портал.
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По его словам, только промышленность столкнулась с нехваткой электронных компонентов, что сказалось на занятости. Для того, чтобы российская экономика встала на колени, как предсказывали весной некоторые западные руководящие лица, возможно, понадобится несколько лет.
Нехватку некоторых товаров, а именно предметов роскоши, заметили лишь немногие состоятельные россияне, которые могут позволить себе поездки в Европу, написал журналист.
Ранее провал санкционной политики стран Евросоюза против России признал бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. По его мнению, санкции пошли РФ только на пользу.
Санкции
Россия
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