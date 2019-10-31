По информации сайта «Утро.ру», Еврокомиссия обеспечит условия для прозрачного функционирования газопровода «Северный поток — 2».

«По проекту „Северный поток — 2“: мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок», — отметила Анна-Каиса Итконен.

Литва решила помешать «Северному потоку — 2» Подробнее

Ранее литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что у Литвы «есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена». Так, Литва планирует поддержать сторону Европейского парламента и Совета и добиться отклонения исков компаний.