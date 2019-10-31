Бельгия потребовала прозрачности в работе «Северного потока — 2»
После одобрения Данией строительства «Северного потока — 2», Бельгия напомнила «четкие правила» для всех трубопроводов на территориях стран ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Анну-Каису Итконен.
По информации сайта «Утро.ру», Еврокомиссия обеспечит условия для прозрачного функционирования газопровода «Северный поток — 2».
«По проекту „Северный поток — 2“: мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок», — отметила Анна-Каиса Итконен.
Литва решила помешать «Северному потоку — 2»Подробнее
Ранее литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что у Литвы «есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена». Так, Литва планирует поддержать сторону Европейского парламента и Совета и добиться отклонения исков компаний.