Мир 09 июня 2023, 18:19 Бельгия отправит Украине снаряды на 32 миллиона евро Reuters: Бельгия поставит на Украину партию снарядов на 32,4 миллиона евро U.S. Department of Defense

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Бельгийские власти приняли решение поставить Украине боеприпасы калибра 105 миллиметров, их общая стоимость составила 32,4 миллиона евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным представителя Минобороны королевства, снаряды специально закупят у бельгийской военной промышленности и поставят на Украину. Таким образом, общий объем бельгийской помощи Украине вырастет до 306,5 миллиона евро.

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер ране заявила, что страна продолжит поставлять оружие на Украину, несмотря на то, что атаковавшие Белгородскую область диверсанты использовали бельгийские штурмовые винтовки.

По словам Дедондер, к каждой партии поставляемого оружия прилагается документ, в котором уточняется, что его можно применять только при обороне территории Украины. Также она напомнила, что 15 июня планируется провести контактную группу по Украине.

Ранее МИД России выразил протест послу Бельгии в Москве из-за применения диверсантами оружия бельгийского производства на территории Белгородской области. Россия призвала не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки террористов киевским режимом.