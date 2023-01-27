Мир 27 января 2023, 16:07 Бельгия отказалась поставлять Украине старую бронетехнику RTBF: Бельгия ограничится поставкой Украине легкого оружия piqsels

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Власти Бельгии отказались поставлять бронетехнику на нужды ВСУ. Об этом сообщили журналисты телеканала RTBF.

Таким образом они прокомментировали слова премьера королевства Александра де Кро. Тот заявил, что Бельгия отправит Украине автоматы, пулеметы, ПЗРК и ПТРК. Общая сумма поставки 92 миллиона евро.

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По словам журналистов, в списке вооружений, подготавливаемых к отправке на Украину, отсутствует тяжелая бронетехника.

«[Поставка танков] была отклонена из-за чрезмерно высокой стоимости», — сказали сотрудники телеканала.

По их словам, властям Бельгии предлагали отправить Украине снятую с вооружения тяжелую бронетехнику. При этом такие танки уже частично продали частным компаниям. Другая часть этой бронетехники нуждается в обратном выкупе, восстановлении или модернизации.

Ранее стало известно, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак анонсировал поставку бронированных машин PT-91 Twardy от правительства Польши.