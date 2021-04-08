Бельгия отказалась от вакцины AstraZeneca для жителей моложе 56 лет

В апреле жителей Бельгии, которым исполнилось 56 лет, не будут прививать от коронавируса вакциной AstraZeneca. Такое решение приняли министры здравоохранения регионов, сообщил телеканал RTL.

Что делать тем, кто уже привился первой дозой AstraZeneca, чиновники пока не решили. Возможно, они получат вторую дозу другого препарата.

Приостановка использования вакцин AstraZeneca последовала после заявления Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Оно признало, что в редких случаях введение препарата может вести к образованию тромбов.

До этого ряд европейских стран приостановил использование вакцины из-за смерти нескольких человек от тромбоза. Изначально производители не указывали тромбоз среди побочных эффектов. После расследования препарат решили переименовать в Vaxzevria.

Вслед за сообщением EMA британский комитет по вакцинации и иммунизации посоветовал не использовать вакцину компании AstraZeneca для людей моложе 30 лет.

Всего в Великобритании выявили тромбы у 79 человек, привитых этой вакциной, 19 пациентов умерли.