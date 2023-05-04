Мир 04 мая 2023, 17:38 Бельгия направит доходы с замороженных российских активов на помощь Украине Премьер-министр де Кроо: Бельгия направит Украине 200 млн евро доходов с активов России Unsplash

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Бельгия использует доходы с замороженных российских активов, чтобы оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге. Де Кроо процитировало РИА «Новости».

По словам премьер-министра, в марте 2022 года Бельгия арестовала доходы с российских активов, замороженных в стране. Сумма составила 200 миллионов евро.

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«И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — заявил де Кроо.

Бельгийский премьер призвал свою страну пойти еще дальше в этом вопросе. По мнению главы правительства Бельгии, российские деньги нужно использовать, чтобы заново отстроить Украину. В этом есть смысл как с экономической, так и с моральной точки зрения, отметил де Кроо.

Премьер-министр добавил, что с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили свыше 180 миллиардов евро активов Банка России. Бельгийские власти изучают, как направить эти деньги на поддержку Украины, ее военных усилий и реконструкцию, подытожил де Кроо.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Вашингтон включил в него боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.