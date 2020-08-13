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    13 августа 2020, 13:32

    «БелАЗ» опроверг слухи о забастовке. Но ему не верят

    Алена Макаренко

    Трудовой забастовки на заводе транспортного оборудования «БелАЗ» нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    Там встречаются руководство Жодина Минской области, Белорусского автомобильного завода и сотрудники этого крупнейшего предприятия Белоруссии. Они обсуждают ситуацию в стране.

    «На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, производство на заводе продолжается.

    В «БелАЗе» также добавили, что каждый может прийти на эту встречу, руководители подразделений отпускают на нее работников без каких-либо проблем.

    В то же время ряд Telegram-каналов распространил видео с «БелАЗа». На них видно, что по территории завода идет большая колонна работников. С дороги, прилегающей к территории предприятия, жители Жодина выкрикивают: «Молодцы!». На другом ролике видна толпа, собравшаяся рядом с флагом.

    ОАО «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компания поставляет продукцию в 80 стран.

    Ранее протестные настроения в Белоруссии поддержали медики. Врачи вышли на улицы с призывами перестать бить мирных граждан. А как минимум два цеха Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили работу.

    Около Минского электротехнического завода тоже собрались граждане. Они решили поддержать работников предприятия, которые устроили забастовку.

    Новости SMI.FM