«БелАЗ» опроверг слухи о забастовке. Но ему не верят
Там встречаются руководство Жодина Минской области, Белорусского автомобильного завода и сотрудники этого крупнейшего предприятия Белоруссии. Они обсуждают ситуацию в стране.
«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, производство на заводе продолжается.
В «БелАЗе» также добавили, что каждый может прийти на эту встречу, руководители подразделений отпускают на нее работников без каких-либо проблем.
В то же время ряд Telegram-каналов распространил видео с «БелАЗа». На них видно, что по территории завода идет большая колонна работников. С дороги, прилегающей к территории предприятия, жители Жодина выкрикивают: «Молодцы!». На другом ролике видна толпа, собравшаяся рядом с флагом.
ОАО «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компания поставляет продукцию в 80 стран.
Ранее протестные настроения в Белоруссии поддержали медики. Врачи вышли на улицы с призывами перестать бить мирных граждан. А как минимум два цеха Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили работу.
Около Минского электротехнического завода тоже собрались граждане. Они решили поддержать работников предприятия, которые устроили забастовку.