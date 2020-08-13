«БелАЗ» опроверг слухи о забастовке. Но ему не верят

Там встречаются руководство Жодина Минской области, Белорусского автомобильного завода и сотрудники этого крупнейшего предприятия Белоруссии. Они обсуждают ситуацию в стране.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, производство на заводе продолжается.

В «БелАЗе» также добавили, что каждый может прийти на эту встречу, руководители подразделений отпускают на нее работников без каких-либо проблем.

В то же время ряд Telegram-каналов распространил видео с «БелАЗа». На них видно, что по территории завода идет большая колонна работников. С дороги, прилегающей к территории предприятия, жители Жодина выкрикивают: «Молодцы!». На другом ролике видна толпа, собравшаяся рядом с флагом.

ОАО «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компания поставляет продукцию в 80 стран.

Ранее протестные настроения в Белоруссии поддержали медики. Врачи вышли на улицы с призывами перестать бить мирных граждан. А как минимум два цеха Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили работу.

Около Минского электротехнического завода тоже собрались граждане. Они решили поддержать работников предприятия, которые устроили забастовку.