«Белавиа» отменила рейсы в Калининград до конца октября

«Белавиа» объявила об отмене рейсов в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября. Самолеты белорусской компании также не будут летать еще по 11 направлениям в Европе.

«„Белавиа“ вынужденно отменяет рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября», — сообщили в компании.

Белорусская авиакомпания прекратила полеты с 27 мая до 30 октября в Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.

«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», — добавили в «Белавиа».

Ранее власти некоторых стран ЕС и руководство нескольких крупных европейских перевозчиков ввели запрет на пролет над Белоруссией и закрыли воздушное пространство для белорусских лайнеров из-за экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе. На борту самолета находился бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Также арестовали девушку Протасевича, россиянку Софию Сапегу.