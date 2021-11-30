Авиакомпания «Белавиа» может начать летать в Симферополь после формального признания полуострова российским со стороны Александра Лукашенко. Для этого, впрочем, понадобится решить вопрос с санкционным давлением украинской стороны.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» может в ближайшее время начать полеты из Минска в Крым. Это может последовать за словами Лукашенко о формальном признании полуострова частью России.

«Для начала авиаперевозок необходимо распоряжение Совета министров РБ и урегулирование (вероятно, субсидиарным способом) вопросов с финансово-санкционным давлением Украины в отношении компании и воздушных судов», — отметил источник в руководстве авиакомпании.

Лукашенко решил отправиться в Крым вместе с Владимиром Путиным. Он не скрывает, что это будет обозначать, по сути, признание полуострова российским Белоруссией. «Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», — высказался он прессе.