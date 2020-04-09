Белая колонизаторша: певицу из России возненавидели за участие в азиатском шоу талантов

Участие певицы Ланы в китайском шоу Produce Camp 2020 возмутило Сеть. Девушку с русскими корнями, которая увлеклась корейским попом, приравняли к колонизаторам и угнетателям. И неважно, что сама она живет в Сеуле с 2014 года и довольно популярна в Южной Корее.

Лана получила приглашение на участие в третьем сезоне шоу, которое является официальной китайской версией корейского проекта Produce 101. Девушка обратилась к подписчикам в Twitter и попросила ее поддержать. После этого k-рор-певицу и начали яростно хейтить.

В комментариях поинтересовались, «почему белые люди пытаются все колонизировать». В адрес Ланы прозвучал и термин «кореябу». На слух весьма неприятно, но так называют иностранок, помешанных на Корее.

Англоязычные пользователи сделали простые выводы: Лана родом из России, она белая, и на азиатском конкурсе таким не место.

«Кто тебя туда пустил?» — задались вопросом возмущенные «борцы за чистоту» корейской поп-сцены.

Есть и те, кто вступился за Лану. Ее признали талантливой и трудолюбивой и, что самое главное, честной.

«Ни у корейцев, ни у китайцев нет никаких проблем с Ланой. И с тем, что она вовлечена в их музыкальную индустрию», — писали в Twitter.

Кстати, хейтеры совсем забыли (или просто не в курсе), что у Ланы татаро-башкирские корни. Сама она родом с Сахалина, а там живут не только русские, но и корейцы. Об этом им пытались напомнить в комментариях, но безуспешно.

Лана дебютировала летом 2019 года с синглом Take The Wheel, который представила в программе Show Champion.

Клип к треку она разместила на своем YouTube-канале. Сейчас на нем около 140 тысяч подписчиков.

В Instagram за восходящей k-pop-звездой следят почти 250 тысяч поклонников — как русскоговорящих, так и среди жителей Южной Кореи и Китая.