Белая колонизаторша: певицу из России возненавидели за участие в азиатском шоу талантов
Лана получила приглашение на участие в третьем сезоне шоу, которое является официальной китайской версией корейского проекта Produce 101. Девушка обратилась к подписчикам в Twitter и попросила ее поддержать. После этого k-рор-певицу и начали яростно хейтить.
В комментариях поинтересовались, «почему белые люди пытаются все колонизировать». В адрес Ланы прозвучал и термин «кореябу». На слух весьма неприятно, но так называют иностранок, помешанных на Корее.
Англоязычные пользователи сделали простые выводы: Лана родом из России, она белая, и на азиатском конкурсе таким не место.
«Кто тебя туда пустил?» — задались вопросом возмущенные «борцы за чистоту» корейской поп-сцены.
Есть и те, кто вступился за Лану. Ее признали талантливой и трудолюбивой и, что самое главное, честной.
«Ни у корейцев, ни у китайцев нет никаких проблем с Ланой. И с тем, что она вовлечена в их музыкальную индустрию», — писали в Twitter.
Кстати, хейтеры совсем забыли (или просто не в курсе), что у Ланы татаро-башкирские корни. Сама она родом с Сахалина, а там живут не только русские, но и корейцы. Об этом им пытались напомнить в комментариях, но безуспешно.
Лана дебютировала летом 2019 года с синглом Take The Wheel, который представила в программе Show Champion.
Клип к треку она разместила на своем YouTube-канале. Сейчас на нем около 140 тысяч подписчиков.
В Instagram за восходящей k-pop-звездой следят почти 250 тысяч поклонников — как русскоговорящих, так и среди жителей Южной Кореи и Китая.