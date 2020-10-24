БелАЭС получила право на этапный пуск первого блока

«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении изменений в лицензию государственного предприятия „Белорусская АЭС“ на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1», — говорится в сообщении.

Разрешение на пуск основано на заключении Госатомнадзора, сотрудники которого рассмотрели результаты экспертизы документов, доказывающих безопасность, и проверили готовность Белорусской АЭС к работе.

Белоруссия строит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области, за основу взят российский проект «ВВЭР-1200». Станция включит два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС пройдет 7 ноября, его ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года. Второй энергоблок заработает в 2022 году.

Когда блок АЭС введут в эксплуатацию, станция начнет выдавать энергию.