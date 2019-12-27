Bek Air отменила порядка 100 рейсов после крушения самолета

«В связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air с 27 по 31 декабря текущего года авиакомпанией отменены порядка 100 рейсов. На данные рейсы было продано 9157 билетов, из них 8180 взрослые, 765 дети, 212 младенца», — приводит агентство сообщение ведомства. В нем также говорится, что сейчас авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы, запланированные к выполнению до 31 декабря текущего года.

Пассажирам, чьи рейсы отменены, предлагают рассмотреть возможность перелета иными авиаперевозчиками и же другими видами транспорта. В частности, до 31 декабря они могут воспользоваться услугами авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air, но только «при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретенных билетов на рейсы Bek Air».

Кроме того, до 31 декабря 2019 года авиаперевозчик SCAT принимает к перевозке пассажиров Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, которая должна быть предоставлена представителем авиакомпании Bek Air. Отмечается, что это возможно также при наличии свободных мест на маршрутах.

Информацию о росте цен на авиабилеты в ведомстве опровергли. «Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности» — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни.

Близкие родственники пострадавших пассажиров, напомнили в Комитете, принимаются к перевозке бесплатно.

В пятницу, 27 декабря, после крушения лайнера Fokker-100 под Алма-Атой авиационные власти Казахстана на время приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.

Самолет Fokker-100 вылетел из Алма-Аты в пятницу в Нур-Султан. После взлета воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в строящийся дом.

На борту лайнера находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами крушения, по последним данным, 12 человек. пострадали 67 человек. Среди пассажиров самолета находились четыре иностранца, в числе которых граждане Украины, Китая и Киргизии, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.

СМИ опубликовали запись разговора диспетчера с экипажем рухнувшего самолета. Выжившие пассажиры лайнера рассказали, что они пережили. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «360» рассказал, что самолеты Fokker-100 были востребованы в мире и могут считаться надежными машинами. Аналогичного мнения придерживает и заслуженный пилот России Виктор Саженин.