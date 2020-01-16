«Ранены 35 человек на данный момент, они были госпитализированы. Десятерым оказана помощь на месте», — сказано в документе.

Демонстранты в течение дня находились возле здания полиции, расположенного в Бейруте на улице Корниш-эль-Мазраа. Участники протестной акции требовали освободить своих соратников, которые были задержаны днем раньше. Ближе к вечеру митингующие вступили в открытый конфликт с правоохранителями.

Провокация обернулась забрасыванием полицейских петардами и камнями. Чтобы разогнать агрессивно настроенных людей, жандармы применили слезоточивый газ. Некоторые участники митинга были задержаны.

Демонстранты оттеснили ряды полицейских на территорию управления «Саканет Хулю», но ненадолго. Вскоре жандармы снова начали наступление.

Неподалеку от места столкновения полиции и демонстрантов находится посольство России. В его пресс-службе сообщили, что на территории дипломатической миссии взорвалось несколько петард. Пострадавших нет. Российское посольство не является целью демонстрантов, хоть и расположено буквально в считанных метрах.

Видео: Twitter