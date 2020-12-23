К Рождеству готовы. Как выглядят улицы Бейрута спустя 4 месяца после мощного взрыва
Рождественская деревня была создана благотворительной организацией на временном складе рядом с портом, разрушенным мощным взрывом 4 августа, говорится в материале Daily Star.
Деревня украшена мигающими огнями. Вход на территорию бесплатный. Это сделано для того, чтобы люди могли просмотреть концерты и поднять настроение себе и своим семьям.
«Нам нужно сделать наших детей счастливыми… даже если мы устали», — сказала одна из посетительниц Рождественской деревне, приехав туда со своим сыном.
В Twitter пользователи делятся снимками украшенного города. Некоторые елки украшены не праздничными шарами, вместо них на деревьях можно увидеть большие полотна с именами погибших при взрыве. Таким образом власти почтили их память.
4 августа в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе с 2013 года. Около 200 человек погибли, шесть тысяч получили ранения. Из-за масштабных разрушений без жилья остались 300 тысяч ливанцев.