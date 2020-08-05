Бейрут сегодня. Прямая трансляция из разрушенного взрывом города

Мощнейший взрыв в порту Бейрута разрушил множество зданий в городе, под обломками которых погибли более ста человек. «360» ведет прямую видеотрансляцию из превратившейся в руины столицы Ливана.

Мощнейший взрыв прозвучал в порту Бейрута во вторник, 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали в 2014 году.

Жертвами ЧП стали более ста человек. Около четырех тысяч человек пострадали. Число погибших может вырасти, так как спасатели все еще разбирают завалы.

МЧС России направит на помощь в Бейрут мобильный госпиталь, врачей, сотрудников ведомства и Роскомнадзора. Всего в Ливан из России прилетят пять самолетов со специалистами и необходимым оборудованием. Ранее американское посольство в Ливане сообщило, что в результате взрыва в атмосферу попали опасные вещества.