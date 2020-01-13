Бегущий перед поездом верблюд задержал поезд в Астраханской области. Видео

Поезд Ташкент — Москва прибыл в пункт назначения с почти часовым опозданием из-за верблюда. Животное не желало сходить с железнодорожных путей в Астраханской области. Его приключения сняли на видео и выложили на YouTube.

На ролике видно, как упрямец не спеша идет по рельсами и не реагирует на подаваемые ему сигналы.

«Боюсь, сейчас упадет и ляжет прям здесь же», — прокомментировал поведение верблюда автор ролика. Он отметил, что животное сначала бежало со скоростью 22 километра в час, а потом снизило его до 13 километров в час.

Пресс-служба Приволжской железной дороги (ПЖД) подтвердила историю, сообщил «Интерфакс». Представители ПЖД отметили, что курьезный случай произошел в воскресенье, 5 января. Верблюда заметили и на перегоне Кигаш — Разъезд № 2 в Астраханской области. Ехать за животным пришлось поезду, следовавшему из Ташкента в Москву. В итоге состав прибыл на московский вокзал с 40-минутным опозданием.

Железнодорожники отметили, что в последнее время участились случаи выхода диких и домашних животных на пути. Такое поведение зверей угрожает безопасности людей.