Мир 28 августа 2023, 21:16 Бегство Зеленского в Вильнюс предрекли в США Бывший советник Пентагона Макгрегор предрек бегство Зеленского в Вильнюс РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский после разгрома ВСУ сбежит в Вильнюс. Такое предположение высказал бывший советник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл», — сказал офицер.

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Макгрегор также отметил, что шанса пробить линии российской обороны у войск Украины не было изначально.

Также он уточнял, что киевский режим может получить прямую поддержку от США из-за успехов российской армии в спецоперации. По его мнению, на этом фоне глава Белого дома Джо Байден может ввести американские войска на Украину.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн уже говорил о возможном побеге украинского лидера из страны. Он отмечал, что Зеленский хороший актер, который играет роль защитника. По словам бывшего аналитика ЦРУ, президент Украины через некоторое время «будет на своей вилле на Кипре, а украинцев бросит на произвол судьбы».