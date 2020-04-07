Бегство украинских гастарбайтеров из Европы станет угрозой для страны

До начала пандемии коронавируса в Европе постоянно работало около четырех миллионов украинских гастарбайтеров, и еще семь миллионов приезжали на сезонные работы. Сейчас почти два миллиона человек вернулись домой, и могут стать источником огромных проблем.

Опрошенные газетой «Известия» эксперты утверждают, что трудовые мигранты могут стать причиной социальных и экономических потрясений. По официальным данным Госпогранслужбы Украины в начале апреля в страну вернулись 160 тысяч человек. В иные дни границу переходили по 30 тысяч украинцев.

Однако бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк утверждает, что на самом деле речь идет о двух миллионах человек. Экономист Александр Савченко считает, что домой вернулись около полутора миллионов украинцев.

Они лишились работы в Европе, к тому же власти страны прекратили международное транспортное сообщение, за исключением спецрейсов. Попасть на родину украинцы могут только пешком или на автомобиле. С 7 апреля будут действовать только 19 КПП, остальные будут закрыты.

Попавших в страну размещают на карантин в пансионатах и санаториях. Но из киевского отеля в конце марта сбежали 60 человек.

Эксперты считают, что безответственное поведение и огромный приток граждан из-за границы сделают Западную Украину эпицентром пандемии.

До объявления карантина в стране было 12,6 миллиона безработных — 8,7%. После него — больше на 4%. Неизвестно, сохранят ли свои рабочие места 30% украинцев, ушедших в отпуск.

Институт экономических исследований и политических консультаций спрогнозировал падение ВВП на 5,9%, что пополнит армию безработных еще на 500 тысяч человек.

Кроме того, гастарбайтеры вряд ли смогут рассчитывать на пособие по безработице.

«Их получает тот, кто много лет был трудоустроен легально. Если мигрант работал за границей нелегально, а последний раз был трудоустроен, например, в 1990-х, то его просто-напросто не возьмут на учет», — объяснил «Известиям» экономический аналитик Олег Пендзин.

Политолог Вадим Карасев считает, что заробитчане могут стать причиной социальной напряженности. По его мнению, протестные настроения из-за экономического положения будут только нарастать.

«Заробитчане обладают повышенной социальной активностью. Это те люди, которые за возможность зарабатывать в Европе уже устроили два майдана. Новые выступления могут быть не менее ожесточенными», — предположил эксперт.