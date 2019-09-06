Беглый олигарх Плахотнюк стал фигурантом уголовного дела в Молдавии

Против олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка возбудили еще одно уголовное дело. Теперь уже молдавское МВД.

О начале уголовного производства в эфире телеканала N4 рассказал министр внутренних дел страны Андрей Нэстасе.

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«Уголовный процесс, фигурантом которого выступает Плахотнюк, начат по моему настоянию», — подчеркнул он.

Нэстасе добавил, что правоохранительные органы на данный момент собирают всю необходимую информацию. В дальнейшем она будет передана в прокуратуру.

Министр не стал уточнять, на чем основаны претензии к олигарху. По словам главы молдавского МВД, говорить о том, почему начат процесс, преждевременно.

Бывший депутат Владимир Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов Молдавии. Он был заочно арестован в 2017 году решением Басманного суда Москвы и объявлен в международный розыск по обвинению в покушении на убийство. Позже его также обвинили в организации преступного сообщества по контрабанде и сбыту наркотиков.

Политик вместе с молдавским предпринимателем Вячеславом Платоном, как полагает следствие, вывел благодаря преступной схеме из России свыше 37 миллионов рублей.