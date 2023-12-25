Мир 25 декабря 2023, 16:50 Беглых украинцев за уклонение от воинского учета решили оставить без банковских карт Верховная рада Украины ограничит в правах беженцев, не вставших на воинский учет РИА «Новости»

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Уехавших за границу и не вставших на воинский учет украинцев лишат права на некоторые консульские и банковские услуги. Такой законопроект внесут в январе 2024 года, сообщил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко изданию «Страна.ua».

Депутаты разработали законопроект о необходимости участвовать в мобилизации, будучи за границей. Его внесут на рассмотрение в начале следующего года. По словам Вадима Ивченко, беженцам предстоит, как и на родине, вставать на воинский учет и проходить идентификацию. Подлежащим призыву вышлют повестку и в случае неявки привлекут к ответственности по закону.

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Не пожелавших вставать на воинский учет тоже накажут. Вадим Ивченко заявил, что такие беженцы не смогут получить новый паспорт взамен просроченного, не оформят доверенности на продажу или дарение имущества.

«Следующее — банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты», — предупредил парламентарий.

Власти Украины потребовали от стран Европы депортировать военнообязанных беженцев. МИД Германии отказался это делать и пообещал трудоустроить на своей земле как можно больше приезжих.